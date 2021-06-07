Ruffer стал первым фондом, который начал вкладывать средства в биткоин. Это была редкая краткосрочная инвестиция для компании.

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Ruffer заработала на биткоинах более миллиарда долларов

Инвестиционный директор Ruffer Хэмиш Бейли заявил, что компания вложила в биткоин 600 миллионов долларов и меньше, чем за 5 месяцев заработала на этом немного больше, чем 1 миллиард долларов. Когда цена выросла вдвое, мы получили определенную прибыль для наших клиентов в декабре и январе. Мы активно руководили этой позицией, и до момента продажи последнего транша общий доход составил чуть более 1,1 миллиарда долларов,

– добавил Бейли.

Когда компания начала вкладывать средства в биткоин, его стоимость составила 15 тысяч долларов и продолжает расти. Директор по инвестициям назвал пандемию коронавируса и выплату финансовой помощи от правительства США главными факторами параболического ралли биткоина в конце 2020 года. По его словам, эти средства перешли с банковских счетов молодежи в криптовалюты, в том числе и в биткоин.

Если у вас есть стратегия с несколькими активами, то вещи, которые ведут себя по-разному, действительно полезны. Нет смысла быть мультиактивнымы, если все ваши активы движутся с одинаковой динамикой,

– рассказал Бэйли о будущем инвестирования в биткоин.

Он отметил, что мощные финансовые учреждения, в том числе Ruffer и Goldman Sachs, будут продолжать покупать биткоин, и вполне возможно, цифровая валюта станет основным активом в их инвестиционных портфелях. Компания Ruffer решила перевести доход от торговли биткоином в защитные активы. Свой выбор фирма остановила на государственных облигациях с привязкой к инфляции.

Бейли прогнозирует, что инфляция будет расти быстрее, чем процентные ставки, ведь правительства не имеют желания или возможности повышать ставки из-за значительного долговое бремя. На фоне этого инвесторы получают стимул выбирать индексированные облигации вместо наличных и обычных облигаций. Их главная цель – защитить свою покупательную способность.