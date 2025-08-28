Что известно о Федедере и других спортсменах из клуба миллиардеров?

Федерер стал одним из семи спортсменов, чей доход до уплаты налогов за карьеру превысил 1 миллиард долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Коллаборационист, любитель УПЦ МП, "абсолют": где сейчас боксеры из "золотой" сборной Украины

Он – владелец 20 титулов Большого шлема в одиночном разряде и двух олимпийских медалей, был самым высокооплачиваемым теннисистом в мире в течение 16 лет подряд.

Роджер Федерер / Getty Images

За свою 24-летнюю карьеру в ATP-туре Федерер провел 310 недель как лучший теннисист в мужском одиночном разряде и выиграл 103 турнира, собрав почти 131 миллион долларов призовых, что до сих пор является третьим лучшим результатом в истории тенниса.

Сейчас Forbes оценивает Федерера как миллиардера, чье состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Это удалось, в частности, благодаря его значительной доле в публичном швейцарском бренде обуви и одежды On. Также он остается популярнее, чем почти любой другой теннисист, имея 43,5 миллиона подписчиков в Facebook, Instagram и X.

Почему Федерер покидал карьеру? Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер объявил об окончании карьеры в большом теннисе в 2022 году. В последние годы Федерер часто оставался вне тенниса из-за травм. В частности, он не играл из-за рецидива травмы колена, из-за которой также пропустил значительную часть сезона-2020. Однако в 2025 году стало известно, что спортсмен возвращается на корт.

Кроме него в список миллиардеров входят еще:

Йон Цириак (первый спортивный миллиардер, выиграл Открытый чемпионат Франции в парном разряде 1970 года, имеет оценочный чистый капитал в 2,3 миллиарда долларов);

(первый спортивный миллиардер, выиграл Открытый чемпионат Франции в парном разряде 1970 года, имеет оценочный чистый капитал в 2,3 миллиарда долларов); Майкл Джордан (состояние оценивается в 3,8 миллиарда долларов, большинство средств заработал от спонсорских и партнерских контрактов с Nike, Hanes и Gatorade);

(состояние оценивается в 3,8 миллиарда долларов, большинство средств заработал от спонсорских и партнерских контрактов с Nike, Hanes и Gatorade); Мэджик Джонсон (состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов, владеет небольшими долями в командах NFL "Вашингтон Командерс", MLB "Лос-Анджелес Доджерс", WNBA "Лос-Анджелес Спаркс" и MLS LAFC);

(состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов, владеет небольшими долями в командах NFL "Вашингтон Командерс", MLB "Лос-Анджелес Доджерс", WNBA "Лос-Анджелес Спаркс" и MLS LAFC); Джуниор Бриджмен (состояние на момент смерти в марте 2025 года оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, после завершения карьеры основал сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и Chili's);

(состояние на момент смерти в марте 2025 года оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, после завершения карьеры основал сеть ресторанов быстрого питания Wendy's и Chili's); Леброн Джеймс (состояние оценивается Forbes в 1,2 миллиарда долларов, Четырехкратный чемпион НБА и трехкратный олимпийский чемпион зарабатывает благодаря бизнес-проектам);

(состояние оценивается Forbes в 1,2 миллиарда долларов, Четырехкратный чемпион НБА и трехкратный олимпийский чемпион зарабатывает благодаря бизнес-проектам); Тайгер Вудс (состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов, основная часть его состояния происходит от рекламных сделок с более чем десятком брендов).

Усик и Кличко: сколько зарабатывают украинские атлеты?

По данным портала GiveMeSport, стало известно, сколько зарабатывает Александр Усик. Он занимает занимает шестое место в рейтинге самых богатых спортсменов в истории, его состояние оценивают в 165 миллионов долларов. Украинец опередил в списке известных боксеров Тайсона Фьюри и Леннокса Льюиса.

Известно, что бизнес Александра и Екатерины Усик охватывает инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство, автомобильный бизнес и производство. Чемпион также является соучредителем блокчейн-платформы для развития индустрии бокса Ready To Fight.

Чуть меньше Усика заработал боксер Владимир Кличко. По версии журнала Forbes 2020 года, его состояние достигает 100 миллионов долларов.

Кличко начал строить свою бизнес-империю еще задолго до выхода на пенсию. В 2003 году он вместе с братом Виталием основали промоутерскую компанию K2 Promotions и Всеукраинскую благотворительную организацию Klitschko Foundation, которая занимается социальными проектами в сфере образования, науки и спорта.