Что происходит с рублем сейчас?

Данные демонстрируют, что за последний год рост курса рубля был самым сильным как минимум с 1994 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Ключевым фактором стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, тогда как чрезвычайно жесткая монетарная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов,

– сообщает издание.

Рубль начал расти, несмотря на санкции. Также не повлияло на ситуацию падение цен на нефть. Для понимания, нефтегазовые доходы России за первые 11 месяцев 2025 года упали на 22%, сообщает российский Минфин.

Заметим, что ощутимо поддержала рубль продажа иностранной валюты Центробанком России:

для российского Центробанка укрепление рубля это хороший знак, ведь это важный шаг в борьбе с инфляцией;

в то же время, если будут сохраняться нынешние тенденции, получится, что экономический рост в этом году замедлится.

Россия теряет свои природные преимущества как энергетическая держава, предлагая иностранным потребителям лучшие условия, чем отечественным производителям, и ухудшая инвестиционную привлекательность страны,

– отмечают исследователи Института экономики роста имени Столыпина.

Как показывают данные investing.com, 29 декабря 1 доллар это – 78,59 рубля.



Какой курс рубля в конце декабря 2025 / Скриншот investing.com

Что важно знать о рубле сейчас?