Новое пике российского рубля: что происходит на рынке

Российский рубль снова начал фиксировать потери на рынке. Об этом свидетельствуют данные Московской фондовой биржи. Больше об этом – дальше в тексте.

Рубль снова теряет позиции на рынке

Евро начало дорожать в ходе дневных торгов на Московской бирже. Дело в том, что эта валюта подорожала до свыше 101 рубля. Это произошло впервые с конца октября.

Достойно внимания Ребёнку на будущее: какие опции могут использовать родители, чтобы подготовить финансовый старт детям

В то время как доллар теперь стоит свыше 92 рубля. Такой уровень американская валюта достигла впервые с 11 декабря. Кроме того, китайский юань вырос выше 12,95 рубля. Российские аналитики считают, что обесценивание рубля можно связать с повышением спроса на валюту, зафиксированную в конце года.

Напомним, что в начале августа российский рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Также интересно, что в начале августа рубль резко обесценился по отношению к китайскому юаня, зафиксировав худший результат за год.