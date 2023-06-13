Россиянам ограничивают счета
Банк Revolut является основным банком, которым пользуются уехавшие в Европу россияне и белорусы. Недавно они начали жаловаться на сложности, возникающие в работе с банком, связанные с их гражданством – передают пропагандистские СМИ.
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Финансовое учреждение ужесточило требования к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением ВНП или долгосрочных виз именно для резидентов этих двух стран. Поэтому у части из них возникли проблемы.
Представитель банка Revolut Пэдди Кроул пояснил, что они должны предоставить один из двух документов, позволяющих им оставаться в Евросоюзе более 180 дней.
- продолженный ВНП;
- рабочую визу.
Ограничения против России работают
- Глава Офиса Президента Украины рассказал, что санкционные ограничения против России трудятся.
- Учитывая последние оценки от Центрального банка государства-агрессорки, профицит текущего счета за первые 5 месяцев 2023 составляет 23 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель упал на 82%.
- Он добавил, что в прошлом году в прошлом году Россия изрядно выиграла от высоких цен на энергоносители, а также благодаря длительному процессу введения санкций против энергетического сектора.