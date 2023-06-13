Россиянам ограничивают счета

Банк Revolut является основным банком, которым пользуются уехавшие в Европу россияне и белорусы. Недавно они начали жаловаться на сложности, возникающие в работе с банком, связанные с их гражданством – передают пропагандистские СМИ.

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Финансовое учреждение ужесточило требования к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением ВНП или долгосрочных виз именно для резидентов этих двух стран. Поэтому у части из них возникли проблемы.

К примеру! Один живущий во Франции россиянин рассказал, что для его счета заблокировали входящие переводы, но тратить средства с карты этого банка он все же может.

Представитель банка Revolut Пэдди Кроул пояснил, что они должны предоставить один из двух документов, позволяющих им оставаться в Евросоюзе более 180 дней.

продолженный ВНП;

рабочую визу.

Ограничения против России работают