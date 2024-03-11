Война против Путина: кто готов финансировать эти военные действия

Международное сообщество все активнее декларирует необходимость дополнительного финансирования путей противодействия российской агрессии. Речь идет, в частности, о внедрении специальных облигаций.

Какие облигации могут появиться

Инвесторы обратились к лидерам ЕС с предложением создать специальную программу облигаций. Стоимость этих ценных бумаг должна держаться на уровне 1 триллион евро.

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Благодаря выпуску этих ценных бумаг, военный потенциал ЕС сможет расти, в результате получения нового финансового канала. Сейчас в обращении Европейского Союза находятся облигации на сумму 450 миллиардов евро. Большая часть из них выпущена для финансирования фонда восстановления после пандемии.

Покупатели с удовольствием покупают ценные бумаги ЕС. В первую очередь потому, что они позволяют получать значительную премию.

Для стран-членов ЕС это также удачный выход из ситуации. Поскольку их внешний долг при таких обстоятельствах не увеличивается.

Какую помощь от ЕС получит Украина

Программа восстановления после пандемии будет действовать до 2026 года. Именно к этому времени должны выпускаться эти облигации.

Европейский план по восстановлению и содействию экономики Украины – Ukraine Facility почти доработан. В марте на украинские счета будет перечислено 4,5 миллиарда евро.

В апреле поступит еще один транш – 1,5 миллиарда евро. Общая сумма этой помощи должна достигать 50 миллиардов евро, деньги будут предоставляться в течение 2024 – 2027 годов.