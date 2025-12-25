Рубль превзошел мировой рекорд: как это разрушит экономику России

Рост российского рубля в этом году ставит его в пятерку самых эффективных мировых активов после платины, серебра, палладия и золота. Однако экономике России от этого лучше не станет – ВВП будет замедляться.

Как рубль побил мировые рекорды?

С начала года рубль укрепился на 45% и торгуется около 78 за доллар, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Данные показывают, что за последние 12 месяцев рост курса был самым сильным по меньшей мере с 1994 года. Ключевым фактором стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, тогда как чрезвычайно жесткая монетарная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов.

Правительство прогнозировало средний обменный курс на уровне 91,2 за доллар на этот год. Устойчивость сохраняется, несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции США и Европы, что усиливает давление на государственные финансы, сжимая доходы экспортеров в рублях.

Тепмы укрепления рубля / инфографика Bloomberg

Как крепкий рубль влияет на экономику России?

Если текущие тенденции сохранятся – укрепление рубля в сочетании с дорогим кредитованием – охлаждение экономики может вскоре смениться стагфляцией. Центральный банк также прогнозирует, что экономический рост в этом году замедлится до 0,5% – 1% с 4,3% в прошлом году.

Завышенный курс рубля подрывает конкурентоспособность, поэтому Россия фактически теряет свои природные преимущества как энергетическая держава, ухудшая инвестиционную привлекательность страны. Слабый рубль пойдет на пользу не только экспортерам и бюджету, но и всей экономике,

– заявил Александр Шохин, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей.

Что известно о современном состоянии экономики России?