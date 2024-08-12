После наступления на Курскую область: рубль обвалился до двухмесячного минимума
12 августа 2024, 16:17Читати новину українською
Источник:Financial Times
Рубль упал до более чем двухмесячного минимума. Это связано с активным наступлением Вооруженных сил Украины на российской территории, которое продолжается уже неделю.
Рубль обвалился до двухмесячного минимума
По состоянию на конец прошлой недели курс рубля опустился до 90,6 рублей за доллар и 99,13 рублей за евро.
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Это самое большое падение курса с конца мая. На Forex рубль потерпел резкий обвал, когда ВСУ начали наступление в Курской области.
Это привело к потере 4% стоимости рубля относительно доллара и росту курса евро до 99,13 рублей, самого высокого с 23 мая.