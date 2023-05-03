Издание The Economist проанализировало, сколько именно получают плутократы благодаря разным видам "содействия" от государства. Обычно они борются за помощь в таких секторах как банки, природные ресурсы, строительство, недвижимость и т.д.

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Общие данные

В общей сложности за последние 25 лет доля кланового или кумовского капитала существенно возросла. Если четверть века назад на этот показатель приходилось 315 миллиардов долларов или 1% мирового ВВП, то сегодня речь идет о 3 триллиона долларов или почти 3% глобального валового продукта

Что такое кумовский или клановый капитализм Это термин, определяющий капиталистическую экономику, в условиях которой успех в бизнесе зависит от личных связей бизнесменов с государственными служащими.

Приблизительно 65% из вышеупомянутого роста зафиксировали всего в 4 странах:

В частности, этот перечень включает две сильнейшие экономики мира: США и Китай;

Также доля такого капитала очень сильна в России и Индии.

Также отмечают, что 40% кланового капитала происходит из стран, где действует автократия и составляет примерно 9% их ВВП. Добавляют, что в мире живет ориентировочно 311 миллиардеров, чье состояние, вероятнее всего, зависит от дружеских отношений с государством.

Охотники за привилегиями от государства могут получать доступ к различным ресурсам, лицензии или земле. Зачастую они используют лоббирование для создания выгодных для себя правил и условий, а также пытаются максимально снизить конкуренцию на рынке.

Кто является лидерами в мире по уровню кланового капитала

Первую строчку занимает Россия. Состояние миллиардеров, имеющих "дружеские" отношения с режимом, составляют 19% ВВП всей страны. В то же время, полномасштабная война против Украины немного ударила по кошелькам российских олигархов. В частности, благодаря международным санкциям. В 2021 году капиталы богачей-плутократов оценивали в 456 миллиардов долларов. В этом году этот показатель составляет 387 миллиардов долларов.

Далее – больше! Лишь пятая часть состояния российских миллиардеров происходит из секторов, не связанных с кумовским капиталом. Это демонстрирует, насколько искажена экономика страны.

К примеру, в США на клановый капитал приходится всего 2% ВВП первой экономики мира А происхождение состояния, не имеющего таких связей с государством, равняется 15% американского ВВП. В первую пятерку с мощным клановым капитализмом, кроме России, попали также следующие страны: