Видання The Economist проаналізувало, скільки саме отримують плутократи завдяки різним видам "сприяння" від держави. Зазвичай вони борються за допомогу у таких секторах, як банки, природні ресурси, будівництво, нерухомість тощо.

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Загальні дані

Загалом за останні 25 років частка кланового або кумівського капіталу суттєво зросла. Якщо чверть століття тому на цей показник припадало 315 мільярдів доларів або 1% світового ВВП, то на сьогодні йдеться про 3 трильйони доларів або майже 3% глобального валового продукту.

Що таке кумівський або клановий капіталізм Це термін, який визначає капіталістичну економіку, в умовах якої успіх у бізнесі залежить від особистих зв'язків бізнесменів з державними службовцями.

Приблизно 65% із вище згаданого зростання зафіксували всього у 4 країнах:

Зокрема, цей перелік включає дві найсильніші економіки світу: США та Китай;

Також частка такого капіталу дуже сильна у Росії та Індії.

Також відмічають, що 40% кланового капіталу походить з країн, де дії автократія та складає приблизно 9% їхнього ВВП. Додають, що у світі живе орієнтовно 311 мільярдерів, чиї статки, найімовірніше, залежать від дружніх відносин з державою.

Мисливці за привілеями від держави можуть отримувати як доступ до різноманітних ресурсів, ліцензії чи землі. Досить часто вони використовують лобіювання для створення вигідних для себе правил й умов, а також намагаються максимально знизити конкуренцію на ринку.

Хто є лідерами у світі за рівнем кланового капіталу

Першу сходинку займає Росія. Статки мільярдерів, які мають "дружні" відносини з режимом, становлять 19% ВВП всієї країни. Водночас повномасштабна війна проти України трохи вдарила по гаманцях російських олігархів. Зокрема, завдяки міжнародним санкціям. У 2021 році капітали багатіїв-плутократів оцінювали у 456 мільярдів доларів. Цього року цей показник становить 387 мільярдів доларів.

Далі – більше! Лише п’ята частина статків російських мільярдерів походить із секторів, які не пов'язані із кумівським капіталом. Це демонструє наскільки спотворена економіка країни.

Для прикладу, у США на клановий капітал припадає всього 2% ВВП першої економіки світу. Натомість походження статків, які не мають таких зв'язків з державою, рівняється 15% американського ВВП. До першої п'ятірки з потужним клановим капіталізмом, крім Росії, потрапили також такі країни: