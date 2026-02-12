Россия усиливает свои возможности: станет еще больше газа

В 2026 году подсанкционный российский завод Arctic LNG 2, вероятно, получит еще 2 ледокольных танкера. Эти суда российского производства. Их используют для перевозки сжиженного природного газа.

Как может измениться экспорт газа из России?

Благодаря этим изменениям, должен увеличиться экспорт российского газа, несмотря на санкции, сообщает Bloomberg.

Как сказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, на заседании парламента 11 февраля, в конце 2025 было достроено первое судно класса Arc7 – "Алексей Косыгин". Еще 2 таких должны завершить в 2026.

Важно! "Алексей Косыгин" в январе начал экспорт топлива с Arctic LNG 2.

Завод "Арктик СПГ-2", возглавляемый ПАО "Новатэк", является ключевым для амбиций России утроить производство суперохлажденного топлива до 100 миллионов тонн в год. Однако ограничения Запада, введенные после вторжения России в Украину, заставили Москву отложить сроки достижения этой цели,

– указывает издание.

Нужно понимать, что дополнительные суда могут помочь увеличить производство и поставки газа. Особенно в зимний период, когда этому чрезвычайно мешает лед.

Для России сжиженный газ является ключевым ресурсом. Для понимания, в 2025 году, ЕС заплатил за него Кремлю – 7,2 миллиарда евро, сообщает The Guardian.

Обратите внимание! Евросоюз пообещал отказаться от российского сжиженного газа до 2026 года.

Что еще важно знать об экспорте газа из России?