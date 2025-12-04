Турция продлила контракты с Россией: на этот раз Анкара ждет поддержки США

Турция завершила годовое продление 2 контрактов с Россией. Эти соглашения предусматривали импорт газа с российской территории. В общем ожидалось импортирование 22 миллиардов кубических метров по указанным контрактам.

Что известно о соглашениях между Турцией и Россией?

Турция рассматривает сейчас возможность инвестирования в добычу газа в США. Это может происходить в рамках диверсификации источников энергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Евро летит к новому максимуму: что происходит с валютой сегодня

Нужно понимать, что Турция это последний крупный европейский рынок природного газа для России. Анкара регулярно принимает решение о сокращении российских поставок.

Алпарслан Байрактар Министр энергетики Турции BOTAS завершила заключение контракта с российским "Газпромом". "Газпром" продолжит осуществлять поставки в следующем году. Но мы сосредотачиваемся скорее на краткосрочной перспективе, примерно на одном году.

Обратите внимание! BOTAS – это государственная турецкая газовая компания.

Заметим, что отдельно Анкара подписала серию соглашений, относительно закупки СПГ. Значительная часть этого газа поставляется из США.

Какую позицию имеет Турция, относительно энергоносителей?