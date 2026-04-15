Почему Кремль увеличил дотации для некоторых регионов?
Как показывает статистика, бюджетные ресурсы, фактически, перекачиваются из производственных регионов в политически чувствительные, сообщает СВРУ.
Москва выжимает ресурсы из регионов-локомотивов и направляет их на финансирование собственных приоритетов, в частности на войну против Украины. В то же время через систему дотаций она откупается от Кавказа, чьи элиты десятилетиями удерживают федеральный центр под давлением угрозы сепаратизма, терроризма и вооруженного экстремизма,
– указывает украинская разведка.
Показательна ситуация в Иркутской области. Именно этот регион входит в ТОП-10 российских экспортеров, благодаря добыче ископаемых и производству электроэнергии. Несмотря на это, указанная область завершила первый квартал с бюджетным дефицитом, достигшим минус 45,6%.
А вот Ингушетия, доля которой в общем российском промышленном производстве страны составляет всего 0,1%, вошла в весну со значительным профицитом. Он достиг – 223,2%
Аналогичная ситуация в таких регионах:
- у Дагестана профицит составил – 206,5;%
- Чечня – 180,7%;
- Карачаево-Черкесия – 123,5%.
Избыточное финансирование кавказских республик является не только геополитической взяткой, но и инфраструктурой откатов: местное руководство контролируемо ворует на субсидиях и делится с кремлевскими чиновниками, которые эту схему "крышуют",
– указывает СВРУ.
Заметим, общая ситуация в российской экономике также оставляет желать лучшего. В частности, из-за падения нефтегазовых доходов. За первый квартал года дефицит российского бюджета достиг 4,58 триллиона рублей. Для понимания, это больше, чем заложено в годовой план, сообщает The Moskow Times.
Как Кремль борется с дефицитом в регионах?
Побороть нарастающий дефицит российским регионам помогает фонд национального благосостояния. Только за март 2026, его объем уменьшился на 134,96 миллиарда рублей.
Сейчас российский фонд национального благосостояния тратит больше всего именно на погашение дефицита государственного бюджета. Особенно сложная ситуация в промышленных регионах. Ведь они, фактически, получают меньше поддержки.