Почему Кремль увеличил дотации для некоторых регионов?

Как показывает статистика, бюджетные ресурсы, фактически, перекачиваются из производственных регионов в политически чувствительные, сообщает СВРУ.

Москва выжимает ресурсы из регионов-локомотивов и направляет их на финансирование собственных приоритетов, в частности на войну против Украины. В то же время через систему дотаций она откупается от Кавказа, чьи элиты десятилетиями удерживают федеральный центр под давлением угрозы сепаратизма, терроризма и вооруженного экстремизма,

– указывает украинская разведка.

Показательна ситуация в Иркутской области. Именно этот регион входит в ТОП-10 российских экспортеров, благодаря добыче ископаемых и производству электроэнергии. Несмотря на это, указанная область завершила первый квартал с бюджетным дефицитом, достигшим минус 45,6%.

А вот Ингушетия, доля которой в общем российском промышленном производстве страны составляет всего 0,1%, вошла в весну со значительным профицитом. Он достиг – 223,2%

Аналогичная ситуация в таких регионах:

у Дагестана профицит составил – 206,5;%

Чечня – 180,7%;

Карачаево-Черкесия – 123,5%.

Избыточное финансирование кавказских республик является не только геополитической взяткой, но и инфраструктурой откатов: местное руководство контролируемо ворует на субсидиях и делится с кремлевскими чиновниками, которые эту схему "крышуют",

– указывает СВРУ.

Заметим, общая ситуация в российской экономике также оставляет желать лучшего. В частности, из-за падения нефтегазовых доходов. За первый квартал года дефицит российского бюджета достиг 4,58 триллиона рублей. Для понимания, это больше, чем заложено в годовой план, сообщает The Moskow Times.

