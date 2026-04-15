Почему Кремль увеличил дотации для некоторых регионов?

Как показывает статистика, бюджетные ресурсы, фактически, перекачиваются из производственных регионов в политически чувствительные, сообщает СВРУ.

Москва выжимает ресурсы из регионов-локомотивов и направляет их на финансирование собственных приоритетов, в частности на войну против Украины. В то же время через систему дотаций она откупается от Кавказа, чьи элиты десятилетиями удерживают федеральный центр под давлением угрозы сепаратизма, терроризма и вооруженного экстремизма,
– указывает украинская разведка.

Показательна ситуация в Иркутской области. Именно этот регион входит в ТОП-10 российских экспортеров, благодаря добыче ископаемых и производству электроэнергии. Несмотря на это, указанная область завершила первый квартал с бюджетным дефицитом, достигшим минус 45,6%.

А вот Ингушетия, доля которой в общем российском промышленном производстве страны составляет всего 0,1%, вошла в весну со значительным профицитом. Он достиг – 223,2%

Аналогичная ситуация в таких регионах:

  • у Дагестана профицит составил – 206,5;%
  • Чечня – 180,7%;
  • Карачаево-Черкесия – 123,5%.

Избыточное финансирование кавказских республик является не только геополитической взяткой, но и инфраструктурой откатов: местное руководство контролируемо ворует на субсидиях и делится с кремлевскими чиновниками, которые эту схему "крышуют",
– указывает СВРУ.

Заметим, общая ситуация в российской экономике также оставляет желать лучшего. В частности, из-за падения нефтегазовых доходов. За первый квартал года дефицит российского бюджета достиг 4,58 триллиона рублей. Для понимания, это больше, чем заложено в годовой план, сообщает The Moskow Times.

Как Кремль борется с дефицитом в регионах?

  • Побороть нарастающий дефицит российским регионам помогает фонд национального благосостояния. Только за март 2026, его объем уменьшился на 134,96 миллиарда рублей.

  • Сейчас российский фонд национального благосостояния тратит больше всего именно на погашение дефицита государственного бюджета. Особенно сложная ситуация в промышленных регионах. Ведь они, фактически, получают меньше поддержки.