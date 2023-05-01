Об этом сообщила компания Chainalysis, следящая за движением криптовалют, а также сотрудничающая с правительством США.

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Робин Гуд получил доступ к российским криптокошелькам

Сообщается, что неизвестный использовал функцию документирования транзакций в блокчейне биткоина для того, чтобы идентифицировать цифровые кошельки, которые контролируют представители российских властей. В частности, в отчете упомянут разведку государства-агрессора, Федеральную службу безопасности и т.п.

Хакер сумел обнаружить 986 цифровых кошельков в рамках своей операции, а также вероятно мог взять под свой контроль по крайней мере некоторые из этих адресов. Он добавил, что эти кошельки использовали для оплаты хакерских услуг по заказу России.

К теме! На прошлой неделе появились данные, что компании дочерей Владимира Путина за 2022 год зафиксировали рекордную прибыль. Суммарно эти фирмы заработали более 1 миллиарда рублей.

В Chainalysis подчеркнули, что они могут частично подтвердить эту информацию. Они добавили, что по крайней мере три из обнаруженных кошельков в прошлом связывали с официальной Москвой:

Два из них были замечены во время масштабной кибератаки на тысячи государственных негосударственных учреждений в США и за пределами страны. В частности, под удар попали серверы компании. SolarWinds ;

; Третий кошелек использовали для оплаты серверов, которые использовали для российской кампании по распространению дезинформации о выборах 2016 года.

Впервые он провел данную операцию за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года неизвестный Робин Гуд из мира криптовалют изменил тактику и перечислил цифровые средства на счета украинских волонтеров.

Более того, тот факт, что хакер сумел получить доступ к цифровым адресам, которые контролирует России, свидетельствует об опасности для использования криптовалют представителями режима Путина.