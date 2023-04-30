Речь идет о дочерях Путина. Согласно данным российских СМИ, их фирмы за год полномасштабного вторжения в Украину заработали более 1 миллиарда рублей.

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Дочери Путина за год заработали более миллиарда рублей

В частности, компания "Новая медицинская компания" или "Номеко", которая год зафиксировала прибыль в размере 855 миллионов рублей. Это рекордный показатель для фирмы, занимающейся проектами, связанными с ядерной медициной. Возглавляет эту компанию Мария Воронцова.

В то же время фирма второй дочери Путина заработала за 2022 год более 290 миллионов рублей. Речь идет о Екатерине Тихоновой. Львиную долю от общих доходов получил фонд "Национального интеллектуального развития", а именно 265 миллионов рублей.

Кроме того, добавляют, что объем доходов за последние четыре года этого фонда вырос в пять раз. Также зафиксировали и рост доходов дочерних фирм фонда. Журналисты называют сумму на уровне 26 миллионов рублей.