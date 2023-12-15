В ходе санкций только подорожали: цены на российские металлы выросли
Источник:Bloomberg
После санкций, введенных Великобританией, цены на российские металлы резко возросли. В частности, ограничения запрещают местным гражданам и компаниям торговать продукцией страны-агрессора.
Цены на российские металлы выросли
Трейдеры не понимали, насколько масштабными будут решения правительства и именно поэтому цены подскочили. В санкционный список не входит такой металл как палладий, но в нем есть:
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- медь;
- никель;
- алюминий;
- свинец;
- цинк;
- олово;
- кобальт.
Британия не славится своим потреблением драгоценных металлов, но там много трейдеров, компаний и банков, которые в них заинтересованы.
В частности, выросли цены на такие металлы:
- алюминий – на 3,3% до 2 210 долларов за тонну;
- медь – на 2,7% до 8551 доллар за тонну;
- палладий – на 12% до 1 114 долларов за тонну.
К слову Лондонская биржа металлов (LME) вместе со своими клиентами получили специальную лицензию, позволяющую ей и дальше торговать российскими металлами.