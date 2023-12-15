Ціни на російські метали виросли

Трейдери не розуміли наскільки масштабними будуть рішення уряду й саме тому ціни підскочили. У санкційний список не входить такий метал як паладій, але в ньому є:

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мідь;

нікель;

алюміній;

свинець;

цинк;

олово;

кобальт.

Зверніть увагу! Більшість санкцій наберуть чинності вже сьогодні, тоді як решта вступить у дію 26 грудня.

Британія не славиться своїм споживанням дорогоцінних металів, але там є багато трейдерів, компаній та банків, які у них зацікавлені.

Зокрема зросли ціни на такі метали:

алюміній – на 3,3% до 2 210 доларів за тонну;

мідь – на 2,7% до 8 551 долар за тонну;

паладій – на 12% до 1 114 долари за тонну.

До слова Лондонська біржа металів (LME) разом зі своїми клієнтами отримали спеціальну ліцензію, яка дозволяє їй і надалі торгувати російськими металами.