Ціни на російські метали виросли
Трейдери не розуміли наскільки масштабними будуть рішення уряду й саме тому ціни підскочили. У санкційний список не входить такий метал як паладій, але в ньому є:
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- мідь;
- нікель;
- алюміній;
- свинець;
- цинк;
- олово;
- кобальт.
Британія не славиться своїм споживанням дорогоцінних металів, але там є багато трейдерів, компаній та банків, які у них зацікавлені.
Зокрема зросли ціни на такі метали:
- алюміній – на 3,3% до 2 210 доларів за тонну;
- мідь – на 2,7% до 8 551 долар за тонну;
- паладій – на 12% до 1 114 долари за тонну.
До слова Лондонська біржа металів (LME) разом зі своїми клієнтами отримали спеціальну ліцензію, яка дозволяє їй і надалі торгувати російськими металами.