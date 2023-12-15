Цены на российские металлы выросли

Трейдеры не понимали, насколько масштабными будут решения правительства и именно поэтому цены подскочили. В санкционный список не входит такой металл как палладий, но в нем есть:

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медь;

никель;

алюминий;

свинец;

цинк;

олово;

кобальт.

Обратите внимание! Большинство санкций вступят в силу уже сегодня, тогда как все остальные вступят в силу 26 декабря.

Британия не славится своим потреблением драгоценных металлов, но там много трейдеров, компаний и банков, которые в них заинтересованы.

В частности, выросли цены на такие металлы:

алюминий – на 3,3% до 2 210 долларов за тонну;

медь – на 2,7% до 8551 доллар за тонну;

палладий – на 12% до 1 114 долларов за тонну.

К слову Лондонская биржа металлов (LME) вместе со своими клиентами получили специальную лицензию, позволяющую ей и дальше торговать российскими металлами.