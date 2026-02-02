Сколько российской нефти транспортируется через Украину на самом деле
- В 2025 году транзит российской нефти через Украину сократился на 14% по сравнению с 2024, до 9,3 миллиона тонн.
- Больше всего российской нефти в 2025 году поступило в Словакию (4,9 миллиона тонн) и Венгрию (4,35 миллиона тонн).
Через украинскую территорию продолжают транспортировать российскую нефть. Однако, эти объемы достигли нового минимума в прошлом году. Всего в 2025 году было транспортировано таким образом 9,3 миллиона тонн российской нефти.
Что известно об объемах транспортировок российской нефти через Украину?
По сравнению с 2024, объемы транспортировок в 2025 сократились на 14%, сообщает ExPro.
Важно! В 2024 году в целом было транспонировано – 11,36 миллиона тонн российской нефти через Украину.
Транзит российской нефти через Украину продолжается и в 2026 году, а по сообщению новоназначенного министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля остановка транзита нефти не планируется до конца действующего договора,
– сообщает издание.
Заметим, что договор на транзит завершается в конце 2029 года. Ранее прекратить его действие невозможно, ведь это станет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС, указал Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВРУ сообщает "Интерфакс-Украина".
Стоит сказать, что такому сокращению способствовало то, что:
- Чехия полностью прекратила покупку российской нефти в марте;
- в целом за 2025 год эта страна получила – 0,52 миллиона тонн (это примерно в 5 раз меньше чем в 2024, тогда объемы составили 2,7 миллиона тонн).
Стоит сказать, что транзит российской нефти в целом был нестабильным в течение всего года. В некоторые месяцы объемы падали до минимумов за десятилетие.
Например, в августе 2025 года транзит составил лишь 430 тысяч тонн Украина осуществляла атаки на нефтеперекачивающие станции на территории России, что имело влияние на объемы транспортировки сырой нефти из РФ в Европу,
– говорится в сообщении.
Куда поступает больше всего российской нефти?
Больше всего российской нефти через украинскую территорию в 2025 году поступило:
- в Словакию – почти 4,9 миллиона тонн (на 24% больше чем в 2024);
- в Венгрию – 4,35 миллиона тонн (на 8% меньше чем в 2024).
Что еще важно знать об экспорте российской нефти через Украину?
В 2024 году Украина ввела санкции против "Лукойла". Следствием этого стало то, что официально сменился заказчик услуг.
С 9 сентября 2024 года новым заказчиком услуг стала венгерская компания – "MOL Nyrt". Заметим, что покупка нефти, в этом случае, происходит на белорусско-украинской границе.