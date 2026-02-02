Сколько российской нефти транспортируется через Украину на самом деле

Через украинскую территорию продолжают транспортировать российскую нефть. Однако, эти объемы достигли нового минимума в прошлом году. Всего в 2025 году было транспортировано таким образом 9,3 миллиона тонн российской нефти.

Что известно об объемах транспортировок российской нефти через Украину?

По сравнению с 2024, объемы транспортировок в 2025 сократились на 14%, сообщает ExPro.

Важно! В 2024 году в целом было транспонировано – 11,36 миллиона тонн российской нефти через Украину.

Транзит российской нефти через Украину продолжается и в 2026 году, а по сообщению новоназначенного министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля остановка транзита нефти не планируется до конца действующего договора,

– сообщает издание.

Заметим, что договор на транзит завершается в конце 2029 года. Ранее прекратить его действие невозможно, ведь это станет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС, указал Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВРУ сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоит сказать, что такому сокращению способствовало то, что:

Чехия полностью прекратила покупку российской нефти в марте;

в целом за 2025 год эта страна получила – 0,52 миллиона тонн (это примерно в 5 раз меньше чем в 2024, тогда объемы составили 2,7 миллиона тонн).

Стоит сказать, что транзит российской нефти в целом был нестабильным в течение всего года. В некоторые месяцы объемы падали до минимумов за десятилетие.

Например, в августе 2025 года транзит составил лишь 430 тысяч тонн Украина осуществляла атаки на нефтеперекачивающие станции на территории России, что имело влияние на объемы транспортировки сырой нефти из РФ в Европу,

– говорится в сообщении.

Куда поступает больше всего российской нефти?

Больше всего российской нефти через украинскую территорию в 2025 году поступило:

в Словакию – почти 4,9 миллиона тонн (на 24% больше чем в 2024);

в Венгрию – 4,35 миллиона тонн (на 8% меньше чем в 2024).

Что еще важно знать об экспорте российской нефти через Украину?