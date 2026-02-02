Скільки російської нафти транспортується через Україну насправді

Через українську територію продовжують транспортувати російську нафту. Проте, ці обсяги сягнули нового мінімуму торік. Загалом у 2025 було транспортовано таким чином – 9,3 мільйона тонн російської нафти.

Що відомо про обсяги транспортувань російської нафти через Україну?

Порівняно з 2024, обсяги транспортувань у 2025 скоротились на 14%, повідомляє ExPro.

Читайте також Неприємний нюанс для пенсіонерів: як офіційна робота впливає на розмір виплат

Важливо! У 2024 році загалом було транспоновано – 11,36 мільйона тонн російської нафти через Україну.

Транзит російської нафти через Україну продовжується і у 2026 році, а за повідомленням новопризначеного міністра енергетики України Дениса Шмигаля зупинка транзиту нафти не планується до кінця діючого договору,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що договір на транзит завершується в кінці 2029 року. Раніше припинити його дію неможливо, адже це стане порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС, вказав Шмигаль під час години запитань до уряду у ВРУ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Варто сказати, що такому скороченню сприяло те, що:

Чехія повністю припинила купівлю російської нафти у березні;

загалом за 2025 рік ця країна отримала – 0,52 мільйона тонн (це приблизно в 5 разів менше ніж у 2024, тоді обсяги склали 2,7 мільйона тонн).

Варто сказати, що транзит російської нафти загалом був нестабільним протягом всього року. В деякі місяці обсяг падали до мінімумів за десятиліття.

Наприклад, у серпні 2025 року транзит склав лише 430 тисяч тонн Україна здійснювала атаки на нафтоперекачувальні станції на території Росії, що мало вплив на обсяги транспортування сирої нафти з РФ до Європи,

– йдеться у повідомленні.

Куди надходить найбільше російської нафти?

Найбільше російської нафти через українську територію у 2025 році надійшло:

в Словаччину – майже 4,9 мільйона тонн (на 24% більше ніж у 2024);

в Угорщину – 4,35 мільйона тонн (на 8% менше ніж у 2024).

Що ще важливо знати про експорт російської нафти через Україну?