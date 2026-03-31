К чему привели атаки Украины по российским объектам?

Украина также наносит удары по логистике России, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram.

Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике.

Заметим, что в течение последнего месяца украинские силы совершили ряд важных и успешных атак. Известно о как минимум 5 российских заводов химической промышленности России, которые были поражены.

Нужно понимать, что эти предприятия чрезвычайно важны. Более того, они являются ключевыми в цепи создания боеприпасов. Как указал в своем Telegram Коваленко, фактически, без этих заводов – производство невозможно.

Кроме этого, атакованы производители микроэлектроники, также Уткинский завод, что делает Искандеры, Орешник и другие ракеты,

– говорит Коваленко.

Для чего Украина атакует российские предприятия?