Почему российская нефть будет дешеветь

Трамп может утвердить новые санкции против России. Именно в результате этих ограничений, российская нефть, вероятно, подешевеет на 20 – 50%, сообщает 24 Канал.

Читайте также Триумф Ближнего Востока: какая валюта опередила евро и доллар в рейтинге самых дорогих валют в мире

Обратите внимание! Трамп "угрожает" не только России, а и тем странам, что покупают российскую нефть.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Если мы с Россией не сможем заложить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я признаю, что это вина России – а это может быть и не так, – но если я признаю, что это вина России, – я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России.

Это заявление Трамп сделал еще 30 марта. К странам, являющимися импортерами российской нефти, относятся:

Китай;

Индия;

Турция.

В то же время эксперт Михаил Гончар в разговоре с 24 Каналом указал, что сейчас США почти не импортирует российскую нефть. То есть, даже пошлины в размере 1000% никак не повлияют на ситуацию.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Другое дело, если, скажем, будут применены вторичные санкции к тем, кто покупает российскую нефть. Тогда это серьезно. Хотя такие угрозы уже были, но на фоне всего, что говорит и делает Трамп, пока это не выглядит как то, что может случиться.

Довольно скептически относится к словам Трампа и эксперт Геннадий Рябцев. В комментарии 24 Каналу он указал, что пока заявления американского президента никак не реализуются.

По мнению Рябцева, чтобы ситуация стала критической для российского бюджета, цены за баррель нефти Urals должны достичь 40 долларов.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Однако если оправдаются все угрозы относительно пошлин на нефть от Трампа, цена российской нефти все равно не сможет упасть до 40 долларов до конца этого года. Дело в том, что на мировом рынке не только российская нефть присутствует.

Заметьте! В 2024 году одним из основных источников дохода Кремля была сырая нефть. Ее экспорт принес – 104 миллиарда евро