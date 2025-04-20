Чому російська нафта буде дешевшати

Трамп може затвердити нові санкції проти Росії. Саме внаслідок цих обмежень, російська нафта, імовірно, подешевшає на 20 – 50%, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Тріумф Близького Сходу: яка валюта випередила євро та долар у рейтингу найдорожчих валют у світі

Зверніть увагу! Трамп "погрожує" не тільки Росії, а і тим країнам, що купують російську нафту.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Якщо ми з Росією не зможемо закласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я визнаю, що це провина Росії – а це може бути й не так, – але якщо я визнаю, що це провина Росії, – я запроваджу вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії.

Цю заяву Трамп зробив ще 30 березня. До країн, що є імпортерами російської нафти, відносяться:

Китай;

Індія;

Туреччина.

Водночас експерт Михайло Гончар у розмові з 24 Каналом вказав, що зараз США майже не імпортує російську нафту. Тобто, навіть мита у розмірі 1000% ніяк не вплинуть на ситуацію.

Михайло Гончар Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Інша справа, якщо, скажімо, будуть застосовані вторинні санкції до тих, хто купує російську нафту. Тоді це серйозно. Хоч такі погрози вже були, але на тлі всього, що говорить і робить Трамп, поки що це не виглядає як те, що може трапитись.

Доволі скептично ставиться до слів Трампа і експерт Геннадій Рябцев. У коментарі 24 Каналу він вказав, що поки заяви американського президента ніяк не реалізуються.

На думку Рябцева, аби ситуація стала критичною для російського бюджету, ціни за барель нафти Urals мають сягнути 40 доларів.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Однак якщо справдяться усі погрози щодо мит на нафту від Трампа, ціна російської нафти все одно не зможе впасти до 40 доларів до кінця цього року. Річ у тім, що на світовому ринку не лише російська нафта присутня.

Зауважте! У 2024 році одним з основних джерел доходу Кремля була сира нафта. Її експорт приніс – 104 мільярди євро