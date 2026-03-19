Все из-за США: еще одна страна может начать покупать нефть у России
Южная Корея рассматривает возможность закупки российской нефти. Об этом сообщило Министерство промышленности Сеула. Руководство Южной Кореи таким образом хочет избежать последствий от эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Что известно о новом решении Южной Кореи?
Южная Корея рассматривает такую возможность на фоне ослабления санкций против России со стороны США, сообщает Reuters.
Заметим, Южная Корея прекратила импорт российской сырой нефти еще в декабре 2022 года. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Petronet.
Обратите внимание! Как показывает отчет государственного аналитического центра Корейского института международной экономической политики, по итогам 2021 года, доля российской сырой нефти составляла всего 5,6% от общего импорта, который осуществила Южная Корея.
Министр финансов Ку Юн Чхоль заявил в среду, что страна ограничит экспорт нефти и временно определит это сырье как элемент экономической безопасности цепи поставок,
– указывает издание.
Нужно понимать, что Южная Корея чрезвычайно зависима от ситуации на Ближнем Востоке. Дело в том, что эта страна импортирует почти 70% от всей сырой нефти именно через Ормузский пролив.
Кроме этого, Южная Корея является крупным импортером нефти, расщепляемой на нефтехимические продукты. Это то сырье, которое применяется для изготовления пластмассы, электроники и даже автомобилей.
Почему США ослабили санкции против российской нефти?
США приняли решение об ослаблении санкций на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Дело в том, что Ормузский пролив почти полностью перекрыт. А это важнейший путь для транспортировки нефти, ним проходит пятая часть от общего экспорта сырья.
Фактически, американское правительство позволило покупать российскую нефть, находящуюся в море. По мнению США, благодаря этому, а также краткосрочности этих изменений, Кремль не сможет получить значительную прибыль. Напомним, разрешение на покупку будет действовать только в течение 30 дней – до полуночи 11 апреля.