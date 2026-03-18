Что известно о танкере с российской нефтью, направляющемся в Индию?

Такая ситуация стала следствием того, что Индия начала увеличивать объемы импорта российской нефти, сообщает Bloomberg.

Индия приняла решение об увеличении импорта российской нефти на фоне разрешения США. Напомним, американские чиновники ослабили санкции против сырья из России на 30 дней.

Как известно, индийские НПЗ закупили примерно 30 миллионов баррелей российской нефти в течение недели. Таким образом страна пыталась избежать последствий дефицита из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Aqua Titan должен прибыть в Нью-Мангалур 21 марта с грузом Urals, который был загружен из порта Балтийского моря в конце января. Судно Aframax сначала сигнализировало китайский порт Ричжао как пункт назначения, прежде чем развернуться в водах Юго-Восточной Азии в середине марта,

– говорится в сообщении.

По данным Vortexa Ltd, как минимум 7 танкеров с российской нефтью изменили конечный пункт назначения. Прямо посреди рейса, они перестали направляться в Китай и теперь движутся в сторону Индии.

Интересна и ситуация с казахстанской нефтью. Как указывает Kpler, танкер, перевозящий CPC Blend, отплыл из Новороссийска и в начале марта развернулся. Сейчас он направляется в Индию.

