Экспорт российской нефти морем стремительно уменьшается: при чем здесь Украина

Российский экспорт нефти морем рекордно снижается. Он падает до самых низких уровней, которые в последний раз наблюдались летом 2024 года. Такая ситуация является следствием ударов Украины по российской портовой инфраструктуре.

Почему Россия не может полноценно экспортировать нефть?

Восстановление портовой инфраструктуры России может длиться примерно месяц Соответственно в течение этого времени полноценный экспорт не будет осуществляться, сообщает "Коммерсантъ".

Читайте также Криптобиржу, связанную с россиянами, обокрали более чем на 13 миллионов долларов

Как показывает статистика, за неделю с 6 по 12 апреля морской экспорт российской нефти сократился на 16,1%. Он достиг – 291 тысячи тонн.

Интересно! Больше всего упал объем поставок из Новороссийска.

Сейчас атаки Украины на российские порты стали активнее. К примеру, были повреждены нефтяные терминалы:

в Усть-Луге;

в Приморске;

в Туапсе.

Обратите внимание! Управляющий компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин заявил, что страховые компании уже начали пересматривать рейтинг российских портов. На эту ситуацию повлияли как раз украинские удары по инфраструктуре России.

Как сообщает Reuters, сейчас Россия вряд ли сможет ощутимо нарастить добычу нефти. Ведь Украина продолжает наносить значительный ущерб российской инфраструктуре.

