В ЕС вновь заговорили о полном отказе от российской нефти, – СМИ

В конце прошлого года страны-члены ЕС договорились, что Еврокомиссия ускорит введение запрета на импорт российской нефти. Однако этим планам помешала военная эскалация на Ближнем Востоке в конце зимы, которая привела к закрытию Ормузского пролива.

О чём вновь вспомнили европейцы

Теперь же, поскольку пессимистические прогнозы относительно энергетического коллапса в мире не оправдались, страны Балтии призвали Брюссель вернуться к отложенным планам. Подробности со ссылкой на осведомленные источники сообщает Financial Times.

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В пятницу, 26 июня, во время встречи европейских министров энергетики Литва, Латвия и Эстония призвали ускорить подготовку предложений по отказу от российской нефти. Они подчеркнули, что доходы от экспорта энергоносителей по-прежнему помогают Кремлю финансировать войну против Украины.

На закрытом заседании комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен не отреагировал на эти замечания, однако Еврокомиссия все же обязалась вынести предложение на рассмотрение.

К слову, эту тему вновь подняли на фоне постепенного возобновления судоходства в Ормузском проливе после того, как США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня. Вероятно, это будет способствовать стабилизации нефтяного рынка.

И хотя в ЕС также разделяют позитивные прогнозы, Йоргенсен в то же время предупредил – даже в случае заключения мирного соглашения на Ближнем Востоке возвращение к "нормальному состоянию" в нефтяной отрасли займет несколько месяцев, а в газовой аж целых несколько лет.

Как Европа избавляется от зависимости

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ЕС сокращает свою зависимость от российских энергоносителей. Например, согласован поэтапный отказ от такого газа к осени 2027 года.

В то же время, по данным Еврокомиссии, в 2025 году нефть из страны-агрессора составляла лишь 2% от общего объема поставок против 27% в начале 2022 года. Правда, даже такая небольшая доля равнялась 9,7 миллиона тонн сырья.

В конечном итоге реализацию дальнейших планов заморозила война в Иране – предложение о запрете импорта российской нефти, которое должны были представить еще 15 апреля, в марте исключили из повестки дня.

К этой инициативе в ЕС вернулись только сейчас, однако ее продвижение может столкнуться с "традиционным" сопротивлением отдельных стран, прежде всего Венгрии и Словакии, которые до сих пор в значительной степени зависят от таких энергоносителей. Кроме того, скептически к такому шагу могут отнестись государства, обеспокоенные высокими ценами.