Сможет ли Индия не пользоваться российской нефтью?
Такое заявление сделал министр нефти Индии Гардип Сингх Пури, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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На этой неделе Дональд Трамп предупредил, что страны, которые покупают российский экспорт, могут попасть под санкции, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней. К тому же генсекретарь НАТО Марк Рютте предостерег, что некоторые страны, могут пострадать от санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.
Пури отметил, что Индия сможет справиться с возможными проблемами, вызванными остановкой российского импорта, благодаря поставкам из других стран. Он отметил, что на рынок выходят новые поставщики, такие как Гайана.
Кроме того, растут поставки от действующих производителей, в частности Бразилии и Канады. Более того, Индия также активизирует собственную разведку и добычу нефти.
Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится – мы справимся,
– сказал Пури.
Он добавил, что Индия уже диверсифицировала источники поставок. Страна перешла от примерно 27 стран, у которых покупали ранее, до около 40 стран сейчас.
В ответ на заявление Рютте, представитель МИД Индии Рандгир Джайсвал отметил, что обеспечение энергетических потребностей – это "первоочередная приоритетная цель" страны, при реализации которой Индия руководствуется предложениями на рынке и "текущими глобальными обстоятельствами".
Заметьте! Джайсвал отметил, что Индия особенно предостерегает от двойных стандартов в этом вопросе.
Что известно об импорте нефти из России в Индию?
Импорт нефти Индией из России несколько вырос в первой половине этого года: примерно половину всех закупок у Москвы осуществили частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries Ltd и Nayara Energy. Однако в случае прекращения поставок, государственная компания Indian Oil Corp вернется к схеме поставок, действовавшей до начала войны в Украине, когда доля российской нефти в импорте Индии составляла менее 2%.