Сможет ли Индия не пользоваться российской нефтью?

Такое заявление сделал министр нефти Индии Гардип Сингх Пури, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На этой неделе Дональд Трамп предупредил, что страны, которые покупают российский экспорт, могут попасть под санкции, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной в течение 50 дней. К тому же генсекретарь НАТО Марк Рютте предостерег, что некоторые страны, могут пострадать от санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

Пури отметил, что Индия сможет справиться с возможными проблемами, вызванными остановкой российского импорта, благодаря поставкам из других стран. Он отметил, что на рынок выходят новые поставщики, такие как Гайана.

Кроме того, растут поставки от действующих производителей, в частности Бразилии и Канады. Более того, Индия также активизирует собственную разведку и добычу нефти.

Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится – мы справимся,

– сказал Пури.

Он добавил, что Индия уже диверсифицировала источники поставок. Страна перешла от примерно 27 стран, у которых покупали ранее, до около 40 стран сейчас.

В ответ на заявление Рютте, представитель МИД Индии Рандгир Джайсвал отметил, что обеспечение энергетических потребностей – это "первоочередная приоритетная цель" страны, при реализации которой Индия руководствуется предложениями на рынке и "текущими глобальными обстоятельствами".

Заметьте! Джайсвал отметил, что Индия особенно предостерегает от двойных стандартов в этом вопросе.