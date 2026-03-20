США запретили поставки российской нефти сразу в несколько стран

Министерство финансов США приняло решение о выдаче новой лицензии. Она коснется именно операций с российской нефтью и нефтепродуктами. Речь идет об ограничении количества стран, которые могут покупать это сырье.

О чем говорится в новой лицензии США?

Новая лицензия США № 134A заменяет старую, выданную ранее в марте, сообщает американский Минфин.

Напомним, старая лицензия предусматривала разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Оно действовало ровно месяц: с 12 марта по 11 апреля 2026 года, сообщает Reuters.

Новая лицензия предусматривает аналогичные сроки. Однако теперь запрещено заключать сделки с рядом стран. Речь идет о:

Кубе;

Иране;

Северной Корее;

и – оккупированной территории Украины.

Важно! Также под запретом заключения сделок с любыми организациями или предприятиями, которые связаны с указанными территориями.

Как указал директор Управления по контролю за иностранными активами Брэдли Смит, новые меры были введены именно для усиления контроля. К тому же такие ограничения будут способствовать предотвращению обхода санкций не только против России, но и других государств, которые находятся сейчас под энергетической блокадой.

