США заборонили постачання російської нафти одразу у декілька країн

Міністерство фінансів США ухвалило рішення про видачу нової ліцензії. Вона торкнеться саме операцій з російською нафтою та нафтопродуктами. Йдеться про обмеження кількості країн, що можуть купувати цю сировину.

Про що йдеться у новій ліцензії США?

Нова ліцензія США № 134A замінює стару, видану раніше у березні, повідомляє американський Мінфін.

Нагадаємо, стара ліцензія передбачала дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів. Він діяв рівно місяць: з 12 березня по 11 квітня 2026 року, повідомляє Reuters.

Нова ліцензія передбачає аналогічні терміни. Проте тепер заборонено укладати угоди з низкою країн. Йдеться про:

Кубу;

Іран;

Північну Корею;

та – окуповану територію України.

Важливо! Також під забороною укладання угод з будь-якими організаціями чи підприємствами, які пов'язані з вказаними територіями.

Як вказав директор Управління з контролю за іноземними активами Бредлі Сміт, нові заходи були введені саме для посилення контролю. До того ж такі обмеження сприятимуть запобіганню обходу санкцій не тільки проти Росії, а й інших держав, які знаходяться наразі під енергетичною блокадою.

Що важливо знати про ліцензію США на купівлю російської нафти?