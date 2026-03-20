США заборонили постачання російської нафти одразу у декілька країн
- США ввели нову ліцензію, що забороняє постачання російської нафти до Куби, Ірану, Північної Кореї та окупованих територій України.
- Обмеження також стосуються будь-яких організацій, пов'язаних з цими територіями, для посилення контролю та запобігання обходу санкцій.
Міністерство фінансів США ухвалило рішення про видачу нової ліцензії. Вона торкнеться саме операцій з російською нафтою та нафтопродуктами. Йдеться про обмеження кількості країн, що можуть купувати цю сировину.
Про що йдеться у новій ліцензії США?
Нова ліцензія США № 134A замінює стару, видану раніше у березні, повідомляє американський Мінфін.
Нагадаємо, стара ліцензія передбачала дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів. Він діяв рівно місяць: з 12 березня по 11 квітня 2026 року, повідомляє Reuters.
Нова ліцензія передбачає аналогічні терміни. Проте тепер заборонено укладати угоди з низкою країн. Йдеться про:
- Кубу;
- Іран;
- Північну Корею;
- та – окуповану територію України.
Важливо! Також під забороною укладання угод з будь-якими організаціями чи підприємствами, які пов'язані з вказаними територіями.
Як вказав директор Управління з контролю за іноземними активами Бредлі Сміт, нові заходи були введені саме для посилення контролю. До того ж такі обмеження сприятимуть запобіганню обходу санкцій не тільки проти Росії, а й інших держав, які знаходяться наразі під енергетичною блокадою.
Що важливо знати про ліцензію США на купівлю російської нафти?
У ліцензії вказано перелік дозволених операцій. Зокрема, йдеться про постачання, супровід продажу, забезпечення діяльності екіпажу, безпечне швартування та навіть аварійний ремонт. Ба більше, передбачається здійснення заходів, що сприятимуть захисту навколишнього середовища.
Дозволяється покупка лише тої нафти, що застрягла в морі. Себто, судна мали бути завантажені до 12 березня 2026 року.
Рішення дозволити купувати російську нафту уряд США ухвалив на фоні зростання цін на енергоносії та перекриття Ормузької протоки. Усе це стало наслідком конфлікту на Близькому Сході. На думку Білого дому, цей дозвіл є короткосроковим, тому він не принесе значних дохоів Кремлю.