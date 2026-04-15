Россия продает меньше нефти, а зарабатывает больше: какую стратегию выбрал Кремль

Стоимость энергоносителей растет. Цены на нефть стремительно увеличились после начала конфликта на Ближнем Востоке. Этой ситуацией воспользовался Кремль.

Как Россия выигрывает от роста цен на нефть?

Сегодня стоимость российской эталонной марки Urals продолжает находиться на высоком уровне – 117,46 доллара за баррель, сообщает издание Trading Economics.

Нужно понимать, что цена Urals растет 6 неделю подряд. Это способствует увеличению финансовых поступлений Кремля, сообщает Bloomberg.

Важно! Сейчас Россия уменьшает скидки или убирает их совсем при экспорте нефти. Напомним, Москва предоставляла дисконты чтобы хоть как-то реализовывать свое сырье.

Как показывает статистика, экспортные цены на российскую нефть Urals выросли так:

из Балтийского региона увеличились на 10,1 доллара, достигнув – 95,83 доллара за баррель;

с Черного моря – 94,18 доллара за баррель.

В среднем за 4 недели валовая стоимость экспорта Москвы выросла до 2,12 миллиарда долларов в неделю за 28 дней до 12 апреля с пересмотренных 2,07 миллиарда долларов за период до 5 апреля. Это вывело его к новому максимуму за период с июня 2022 года, причем очередной рост цен более чем компенсировал падение потоков,

– указывает издание.

Заметим, такому стремительному росту доходов России способствовало решение США частично отменить санкции против российской нефти. Эти послабления действовали в течение месяца. Напомним, американское правительство разрешило покупку российской нефти, находившейся в море. Таким образом американское правительство стремилось уменьшить цены на энергоносители.

В то же время Украина несколько ослабила возможности России. Речь идет об украинских атаках по российской нефтяной инфраструктуре.

Как Украина влияет на возможности России?

Экспорт из ключевого российского порта на Черном море остановился. Этому способствовали атаки Украины.

В то же время недавно поставки из балтийского порта Усть-Луга возобновились. Именно его атаковали украинские силы в течение последних нескольких недель. А черноморский порт в Новороссийске остановился. Значительная его часть остается неработающей именно из-за удара украинских сил.

Важно! Средненедельный объем российских поставок за последние 4 недели снизился до 3,22 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с августа.