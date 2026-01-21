Удар для Кремля: именно так изменится цена российской нефти с 1 февраля
- Евросоюз принял решение о новом ценовом потолке на российскую нефть в размере 44,10 долларов за баррель, который вступит в силу с 1 февраля 2026 года.
- Новый механизм адаптации цены предусматривает, что максимальная цена на российскую нефть будет ниже на 15% средней рыночной стоимости марки Urals за предыдущий отчетный период.
Евросоюз принял решение об изменении ценового потолка на российскую нефть. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2026 года. То есть, до конца января ценовой потолок будет на прежнем уровне.
Какой будет новый ценовой потолок на российскую нефть?
Новый ценовой потолок на российскую нефть будет составлять – 44,10 долларов за баррель, сообщает Совет Евросоюза.
Важно! Коррекция ценового потолка будет происходить через специальный механизм.
Впервые будет применен новый автоматический и динамический механизм адаптации цен на российскую сырую нефть в рамках ограничения цен на нефть. Начиная с 15 января, старые контракты, заключенные по предварительному ограничению цен, могут быть выполнены в течение 90 дней,
– указал Совет ЕС.
Этот механизм адаптации фиксирует, что максимальная цена на российскую нефть будет ниже на 15% средней рыночной стоимости марки Urals за предыдущий отчетный период. То есть, в течение последних 22 недель.
Сейчас ЕС намерен пересматривать price cap – цену на российскую нефть каждые полгода. Однако есть исключения. Внеочередные изменения будут происходить, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Например, сильные изменения на мировом рынке нефти.
К решению ЕС присоединилась и Великобритания. Страна утвердила свои условия, сообщается на сайте британского правительства.
Контракты на нефть, заключены по предварительному потолку в 47,6 доллара за баррель до 23:01 31 января 2026 года, попадают в период свертывания; эти контракты могут быть выполнены при условии, что нефть будет отгружена в порту назначения до 22:59 16 апреля 2026 года,
– приняло правительство Великобритании.
Что происходило с ценовым потолком на российскую нефть ранее?
Ценовой потолок на российскую нефть был установлен еще в 2022 году. Тогда, в декабре его зафиксировали на уровне – 60 долларов за баррель. Эти изменения поддержали ЕС и G7.
В 2025 году ЕС принял решение об изменении ценового потолка на российскую нефть. Снижение этого показателя стало частью 18-го пакета антироссийских санкций. Тогда ценовой потолок на российскую нефть был – 47,6 доллара за баррель.