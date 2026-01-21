Какой будет новый ценовой потолок на российскую нефть?

Новый ценовой потолок на российскую нефть будет составлять – 44,10 долларов за баррель, сообщает Совет Евросоюза.

Важно! Коррекция ценового потолка будет происходить через специальный механизм.

Впервые будет применен новый автоматический и динамический механизм адаптации цен на российскую сырую нефть в рамках ограничения цен на нефть. Начиная с 15 января, старые контракты, заключенные по предварительному ограничению цен, могут быть выполнены в течение 90 дней,

– указал Совет ЕС.

Этот механизм адаптации фиксирует, что максимальная цена на российскую нефть будет ниже на 15% средней рыночной стоимости марки Urals за предыдущий отчетный период. То есть, в течение последних 22 недель.

Сейчас ЕС намерен пересматривать price cap – цену на российскую нефть каждые полгода. Однако есть исключения. Внеочередные изменения будут происходить, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Например, сильные изменения на мировом рынке нефти.

К решению ЕС присоединилась и Великобритания. Страна утвердила свои условия, сообщается на сайте британского правительства.

Контракты на нефть, заключены по предварительному потолку в 47,6 доллара за баррель до 23:01 31 января 2026 года, попадают в период свертывания; эти контракты могут быть выполнены при условии, что нефть будет отгружена в порту назначения до 22:59 16 апреля 2026 года,

– приняло правительство Великобритании.

Что происходило с ценовым потолком на российскую нефть ранее?