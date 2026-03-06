США дали разрешение: теперь эта страна может покупать российскую нефть

США разрешили Индии покупать российскую нефть. Эта ситуация стала следствием напряжения на Ближнем Востоке. Разрешение американского правительства будет действовать только в течение 30 дней.

Как Индия будет покупать российскую нефть?

Фактически, США утвердили исключение из санкций для Индии, сообщил на своей странице в соцсети Х министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки Чтобы нефть и в дальнейшем поступала на глобальный рынок, Минфин сделал временное 30-дневное исключение из санкций, что позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть.

Как указал Бессент, разрешение на такой срок не даст "значительных финансовых преимуществ для правительства России". Дело в том, что разрешение действует только на ту нефть, которая уже находится в море и сейчас застряла там.

Индия – важный партнер США, поэтому мы ожидаем наращивания закупки Нью-Дели американской нефти. Эта временная мера позволит ослабить давление, созданный попыткой Ирана взять в заложники глобальное энергоснабжение,

– говорит Бессент.

Заметим, что сейчас Индия испытывает кризис из-за событий на Ближнем Востоке. Страна имеет запасы, которые могут покрыть лишь 25 дней спроса, сообщает Reuters.

Важно! Сейчас доля импорта нефти с Ближнего Востока составляет 40%.

Что известно об импорте российской нефти Индией?