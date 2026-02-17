Готовы действовать: именно так США перекроют нефтяные потоки Кремля

США готовы усиливать влияние против Кремля. Речь идет именно об ограничении возможностей России экспортировать нефть. В частности, возможен арест нефтяных танкеров.

Что могут сделать США?

Во время общения с прессой в Киеве американский сенатор Шелдон Уайтхаус указал, что пришло время прекратить только бумажные запреты и перейти к реальным действиям в море, сообщает Укринформ.

Как указал сенатор, во время Мюнхенской конференции наконец было достигнуто понимание, что важно уничтожить теневой флот России. Только таким образом можно уменьшить финансирование войны против Украины.

Шелдон Уайтхаус Сенатор Соединенных Штатов Америки Я хотел бы отметить, что, кажется, существует действительно новый импульс не только в Соединенных Штатах, но и среди многих заинтересованных сторон, которые присутствовали на Мюнхенской конференции по безопасности по гораздо более агрессивному решению проблемы теневого флота, который обслуживает российскую нефтяную машину.

По словам Уайтгауса, сейчас план таков:

Проведение цифрового контроля. Речь идет об усилении отслеживания судов. Дело в том, что эти танкеры специально выключают системы мониторинга, чтобы их нельзя было увидеть.

Обязательная деанонимизация. То есть, должны быть раскрыты настоящие владельцы танкеров (часто регистрация этих судов фиктивная).

Страховое давление. "Пострадать" должны компании, которые продолжают страховать суда теневого флота.

Уайтхаус привел пример эффективности силового метода. Сенатор вспомнил ситуацию в Венесуэле, сообщает РБК-Украина.

Мы должны быть готовы сделать то, что было сделано с танкером теневого флота Венесуэлы: высадиться на судно и захватить его, если это будет необходимо,

– сказал сенатор.

Как США стремятся остановить войну в Украине?