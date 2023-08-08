Арбитражный суд Москвы решил заморозить активы Goldman Sachs, оцениваемые в 36 миллионов долларов. Российская Фемида активизировалась через местный банк, против которого были введены санкции США и другие страны Запада.

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Московский суд заморозил активы Goldman Sachs в России

Российский банк "Открытие" сообщил, что американский банк не выполнил свои обязанности по своп-контрактам на 6,4 миллиона долларов. Это вроде бы и стало главной причиной для замораживания активов. Речь идет об акциях российских компаний. Сбербанк", "Газпром", "ЛУКойл" и т.п., которые согласно Financial Times, принадлежат фонда Goldman III SICAV.

Что такое Своп-контракт Это соглашение между контрагентами об обмене определенным количеством базовых инструментов на определенных условиях в будущем.

В Goldman Sachs подчеркнули, что они не смогли выполнить свои долговые обязательства из-за санкционных ограничений. Напомним, что это один из первых американских банков, решивший покинуть российский рынок после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Однако добавляют, что процесс расторжения всех связей с этим рынком продолжается. Мол, кредитор выполняет все необходимые нормативные и лицензионные требования. Кроме того, американский банк перевел некоторых работников из московского офиса в Дубай.