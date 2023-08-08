Арбітражний суд Москви вирішив заморозити активи Goldman Sachs, які оцінюють у 36 мільйонів доларів. Російська Феміда активізувалася через місцевий банк, проти якого запровадили санкції США та інші країни Заходу.

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Московський суд заморозив активи Goldman Sachs у Росії

Російський банк "Відкриття" повідомив, що американський банк не виконав свої обов'язки за своп-контрактами на 6,4 мільйона доларів. Це нібито й стало головною причиною для замороження активів. Йдеться про акції російських компаній "Сбербанк", "Газпром", "Лукойл" тощо, які згідно з Financial Times, належать фонду Goldman III SICAV.

Що таке Своп-контракт Це угода між контрагентами про обмін певною кількістю базових інструментів на визначених умовах в майбутньому.

У Goldman Sachs наголосили, що вони не змогли виконати свої боргові зобов'язання через санкційні обмеження. Нагадаємо, що це один з перших американських банків, який вирішив покинути російський ринок після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Проте додають, що процес розірвання усіх зв'язків з цим ринком ще триває. Мовляв, кредитор виконує усі необхідні нормативні та ліцензійні вимоги. Крім того, американський банк перевів деяких працівників з московського офісу в Дубай.