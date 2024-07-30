В России узаконили майнинг и расчеты криптовалютой

Во-первых, Госдума поддержала закон о легализации майнинга криптовалют в России. Новый закон, в частности, предусматривает определение прав и обязанностей всех участников рынка майнинга, сообщают российские СМИ.

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Однако добавляют, что заниматься майнингом в России смогут только включенные в специальный реестр юристы и ИП. Физические лица и в дальнейшем будут иметь возможность "добывать" цифровые монеты, но без превышения лимита энергопотребления от правительства.

Что такое майнинг Это так называемая добыча цифровых монет с помощью компьютеров. Участники сети, которые называются майнерами, используют мощные компьютеры для решения сложных математических задач.

Еще одно нововведение – это то, что в России больше не запрещено торговать криптовалютами. Эта норма угрожала функционированию российских криптобирж и обменников.

Второй закон предусматривает разрешение, который начнет действовать с 1 сентября, на проведение международных расчетов и биржевых торгов криптовалютой. Добавляют, что выше упомянутые операции будут действовать в рамках экспериментальных правовых режимов. Сообщают, что российский центральный банк имеет целью осуществить первые международные расчеты в криптовалюте уже до конца текущего года.

Для чего России криптовалюты

Соавтор обоих законов заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что они воспринимают цифровые монеты, как инструмент для обхода санкций.

Bloomberg сообщает, что потребность в легализации криптовалют в России возникла, поскольку компании все чаще сталкиваются с трудностями при проведении международных платежей и остерегаются попасть под вторичные санкции.