У Росії узаконили майнінг та розрахунки криптовалютою

По-перше, Держдума підтримала закон про легалізацію майнінгу криптовалют в Росії. Новий закон, зокрема, передбачає визначання прав та обов'язків усіх учасників ринку майнінгу, повідомляють російські ЗМІ.

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Проте додають, що займатися майнінгом у Росії зможуть лише включені до спеціального реєстру юристи та ІП. Фізичні особи і надалі будуть мати змогу "видобувати" цифрові монети, але без перевищення ліміту енергоспоживання від уряду.

Що таке майнінг Це так званий видобуток цифрових монет за допомогою комп'ютерів. Учасники мережі, які називаються майнерами, використовують потужні комп'ютери для розв'язання складних математичних задач.

Ще одне нововведення – це те, що у Росії більше не заборонено торгувати криптовалютами. Ця норма загрожувала функціонуванню російських криптобірж та обмінників.

Другий закон передбачає дозвіл, який почне діяти з 1 вересня, на проведення міжнародних розрахунків та біржових торгів криптовалютою. Додають, що вище згадані операції будуть діяти у рамках експериментальних правових режимів. Повідомляють, що російський центральний банк має на меті здійснити перші міжнародні розрахунки у криптовалюті уже до кінця поточного року.

Для чого Росії криптовалюти

Співавтор обох законів заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін заявив, що вони сприймають цифрові монети, як інструмент для обходу санкцій.

Bloomberg повідомляє, що потреба у легалізації криптовалют у Росії виникла, оскільки компанії все частіше постають перед труднощами під час проведення міжнародних платежів та остерігаються потрапити під вторинні санкції.