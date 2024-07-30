Венгрия и Словакия разозлили Евросоюз

На прошлой неделе Венгрия и Словакия на заседании главного органа ЕС по торговым спорам призвали Еврокомиссию начать официальные консультации с Украиной, которая запретила транзит российской нефти "Лукойл" через свою территорию.

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В частных разговорах европейские дипломаты раздражены тем, что Венгрия и Словакия намерены использовать правила Европейского Союза, чтобы сохранить доступ к дешевой российской нефти. Более того, они разъярены, что этот вопрос вообще стоит на повестке дня Брюсселя и добавляют, что это не их проблема.

Один из дипломатов заявил, что многие страны ЕС сделали необходимые, но дорогостоящие усилия, чтобы избавиться от зависимости от российских ресурсов: нефти и газа. Напомним, что Венгрия и Словакия воспользовались исключениями из санкций ЕС против России, чтобы и в дальнейшем покупать российскую нефть. В частности, Венгрия даже увеличила объемы импорта нефти из России, что стало еще одним поводом для раздражения в Евросоюзе.

Важно! Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Улоф Гилл заявил, что высший орган исполнительной власти ЕС примет "решение, когда будет готов принять решение".

Из-за оппозиционных настроений в Евросоюзе, Венгрия и Словакия начали прибегать к угрозам, однако эти страны не исключают и другие варианты решения этой проблемы за кулисами.