Украинские еврооблигации существенно подорожали благодаря Трампу

За последний месяц еврооблигации Украины зафиксировали серьезный рост. Главная причина – победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Обратите внимание Доллар закрепился на пиковом уровне за год

Еврооблигации прибавили в цене 12%, поскольку инвесторы ожидают, что победа Трампа приведет к завершению российско-украинской войны, а также усилит способность Украины выплачивать долги кредиторам.

Для понимания, облигации Украины с погашением в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц, тогда как ВВП-варранты выросли еще больше. Кроме того, облигации государственной компании "Укрэнерго" в 2024 году подорожали более чем на 160% до 67 центов за доллар. Росту не помешали даже новые атаки России на украинскую инфраструктуру.

Напомним, что, что во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро прекратить войну в Украине, полномасштабную стадию которой Россия начала в 2022 году.

Также стоит добавить, что облигации начали расти в цене всего через два месяца после того, как официальному Киеву удалось провести реструктуризацию долга на более 20 миллиардов долларов.