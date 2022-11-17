Федеральная налоговая служба России опубликовала реквизиты, куда украинские предприниматели "обязаны" платить налоги. Речь идет о Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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Россия требует, чтобы украинцы платили налоги

Согласно последним данным, средства будут перечисляться в управление Федерального казначейства Тульской области. Таким образом, агрессор стремится вымывать все средства местных на временно захваченных территориях Украины.

Еще одна цель врага – ввести там зону обращения российского рубля. Налоги – это инструмент для получения средств для развития России и войны против Украины.

Россия подает обратные транши из бюджета в виде помощи от разных регионов. Главная манипуляция в данной ситуации – никакая помощь не была бы нужна, если бы Россия не начала войну, не оккупировала и не уничтожала эти регионы.

Однако более важно, что в России не слишком верят в то, что они задержатся на этих территориях надолго. Об этом свидетельствуют действия оккупантов, которые пока имеют возможность, продолжают грабить и взимать с местных жителей дань.