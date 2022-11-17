Федеральна податкова служба Росії опублікувала реквізити, куди українські підприємці "зобов'язані" сплачувати податки. Йдеться про Херсонську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області.

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Росія вимагає, щоб українці платили податки

Згідно з останніми даними, кошти будуть перераховувати до управління Федерального казначейства Тульської області. Таким чином, держава-агресорка прагне вимивати всі кошти місцевих на тимчасово захоплених територіях України.

Ще одна ціль ворога – запровадити там зону обігу російського рубля. Податки – це інструмент задля отримання коштів для розвитку Росії та фінансування війни проти України.

Натомість Росія подає зворотні транші з бюджету у вигляді допомоги від різних регіонів. Головна маніпуляція у цій ситуації – ніяка допомога не була б потрібна, якби Росія не почала б війну, не окупувала та не нищила ці регіони.

Проте важливіше, що у Росії не надто вірять у те, що вони затримаються на цих територіях надовго. Про це свідчать дії окупантів, які поки мають можливість продовжують грабувати та стягувати з місцевих мешканців данину.