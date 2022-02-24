Накануне нефтяные трейдеры Vitol, Trafigura и Litasco (дочерняя компания российского Лукойла) столкнулись с проблемой отсутствия спроса на свой товар.

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Спрос на сорт российской нефти Urals стремительно падает

По состоянию на 22 февраля 2022 года на рынке сложилась следующая ситуация: предложение российской нефти марки Baltic Urals с загрузкой на март не вызвало интереса со стороны покупателей. В результате разница между сортом черного золота Baltic Ural и марки нефти North Sea Dated достигла самого низкого уровня за последние 17 лет. В последний раз такое положение фиксировали в 2005 году. Главная причина такой динамики на рынке – на тот момент напряженность на российско-украинской границе.

Выше указанные нефтяные трейдеры не смогли реализовать 3 крупных партии Urals, объем которых оценивали в 100 тысяч тонн. Период загрузки был запланирован в диапазоне с 5 по 10 марта. Спрос на российскую нефть не вырос даже с рекордной скидкой в ​​размере 6,30 доллара за баррель. Следовательно, это предложение стоило на 1,30 доллара за баррель меньше по сравнению с предыдущими соглашениями с теми же датами выгрузки и достигло 17-летнего минимума.

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Тогда одним из главных факторов влияния было решение Кремля о признании "независимости" квазиреспублик на Донбассе. После этого международные партнеры Украины ввели новые санкции против России. В частности, под санкции от Великобритании попали 5 российских банков и три физических лица. Это не влияет на покупку российских энергоносителей, однако игроки на рынке добавили, что такая вероятность подобных санкций существует.

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