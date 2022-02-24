Напередодні нафтові трейдери Vitol, Trafigura та Litasco (дочірня компанія російського Лукойлу) зіткнулися з проблемою відсутності попиту на свій товар.

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Попит на сорт російської нафти Urals стрімко падає

Станом на 22 лютого 2022 року на ринку склалася наступна ситуація: пропозиція російська нафта марки Baltic Urals із завантажуванням на березень не викликала інтересу зі сторони покупців. У результаті, різниця між сортом чорного золота Baltic Ural та марки нафти North Sea Dated досягла найнижчого рівня за останні 17 років. Востаннє таке положення фіксували у 2005 році. Головна причина такої динаміки на ринку – на той момент напруженість на російсько-українському кордоні.

Вище зазначені нафтові трейдери не змогли реалізувати 3 великі партії Urals, обсяг яких оцінювали у 100 тисяч тонн. Період завантаження був запланований у діапазоні з 5 до 10 березня. Попит на російську нафту не зріс навіть з рекордною знижкою у розмірі 6,30 долара за барель. Відтак ця пропозиція коштувала на 1,30 долара за барель менше у порівнянні з попередніми угодами з тими ж датами вивантаження та досягла 17-річного мінімуму.

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Тоді одним із головних факторів впливу було рішення Кремля щодо визнання "незалежності" квазіреспублік на Донбасі. Після цього міжнародні партнери України почали вводити нові санкції проти Росії. Зокрема, під санкції від Великої Британії потрапили 5 російських банків та троє фізичних осіб. Це не впливає на придбання російських енергоносіїв, проте гравці на ринку додали, що така вірогідність схожих санкцій існує.

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