Что влияет на доллар США на рынке

В понедельник, 14 октября, доллар США торгуется возле недавних максимумов и демонстрирует положительную динамику на рынке. Валюта получила поддержку от инвесторов, которые взвешивают последние заявления Китая по стимулированию своей экономики, пишет Reuters.

Интересно Китай спровоцировал резкий обвал цен на нефть

В то же время евро продолжает падать в цене. Валюта фиксировала потери в течение 11 из 12 торговых сессий. Стоит добавить, что на этой неделе Европейский центральный банк планирует провести очередную встречу, на которой по ожиданиям инвесторов, должны принять решение об очередном снижении процентных ставок.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.