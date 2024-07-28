Россия активно скупает старые суда за десятки миллионов долларов: какую цель преследует Кремль

Россия ищет новые варианты для обхода санкций США. В Кремле готов тратить на это буквально десятки миллионов долларов.

Россия скупает старые танкеры для обхода санкций

Во второй половине 2023 года стали чаще фиксировать сделки по продаже старых танкеров для перевозки сжиженного газа. Этот показатель вырос в четыре раза.

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Всего в течение последних 20 месяцев сменились владельцы 50 таких судов. При этом ранее такие операции были редким явлением. Со временем эти танкеры начали обнаруживать возле портов в России.

Россия покупает суда с помощью скрытых посредников в Объединенных Арабских Эмиратах. Более того, россияне платят по 50 миллионов долларов и 80 миллионов долларов за старые танкеры. Это способ Кремля обходить санкционные ограничения Запада по экспорту российской нефти и газа.