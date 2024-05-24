Россия провалила свои обязательства перед ОПЕК+, а специалисты заговорили о важном сигнале

Россия столкнулась с новым вызовом на рынке нефти. В центре ситуации объемы добычи сырья за апрель и обязательства перед ОПЕК+.

Ситуацию с добычей нефти прокомментировали в Министерстве энергетики России. В ведомстве сообщили, что в апреле страна превысила свою квоту в ОПЕК+ по этому показателю.

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Россия провалила обязательства перед ОПЕК+

В российском Минэнерго заявили, что превышение квоты в апреле связано с "техническими особенностями сокращения добычи на значительную величину". Тогда как аналитики и отраслевые источники считают, что это сигнал, что Москва сталкивается с проблемами по ограничению объемов добычи сырья.

Россияне обнародовали это заявление накануне встречи ОПЕК+, которая запланирована на 1 июня. На мероприятии планируют обсудить дальнейшую политику по добыче нефти.

Россия, Саудовская Аравия и несколько других членов ОПЕК+ обязались дополнительно сократить объемы добычи черного золота в дополнение к уже достигнутым договоренностям. Их цель – поддержать цены на рынке нефти, ведь продажа сырья является ключевым источником финансовых поступлений в их бюджеты.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,83 доллара за баррель (+0,58%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,50 доллара за баррель (+0,82%).

В ОПЕК считают, что Россия в апреле сумела уменьшить свою нефтяную добычу на 154 тысячи баррелей в сутки по сравнению с мартом до 9,29 миллиона баррелей в сутки. Всего за первый квартал 2024 добыча нефти в России оценивали в 9,42 миллиона баррелей нефти в сутки.

Что говорят эксперты

Экономист и глава аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский, что происходит с ОПЕК+ и роль Саудовской Аравии. Кроме того, он объяснил, какие риски существуют для России.

Независимый аналитик Алексей Кокин одна из главных причин провала планов России в апреле – это то, что на этот месяц приходилось почти три четверти всех сокращений, которые необходимо провести во втором квартале 2024 года. По его словам, просто невозможно так быстро уменьшить добычу.

Зато старший аналитик московской брокерской компании BCS World of Investments Рональд Смит сообщил, что превышение квоты может быть связано с управлением месторождениями. Мол, нефтяные месторождения нельзя просто "выключить" и потенциально не повредить их конечные производственные мощности.

Тогда как российские компании рассказали, что сложности с уменьшением объемов добычи связаны с достаточно сложным механизмом этого процесса. В частности, речь идет о высоком давлении в нефтяных скважинах.