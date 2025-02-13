Не секрет, что Россия закрывает бюджетные дыры средствами из Фонда национального благосостояния. Впрочем, за годы полномасштабного вторжения "казна" Фонда существенно опустела. Таким образом, вместо того, чтобы эти средства тратились на самих граждан России, они тратятся на войну в Украине.

Как средства на россиян идут на войну

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, о том, что Россия может остаться без средств из Фонда национального благосостояния сообщил бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Он отметил, что только в случае завершения военных действий удастся сбалансировать бюджет России.

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Известно, что на сегодня объем ликвидных средств российского фонда составляет примерно 3,8 триллиона рублей, или где-то 42 миллиарда долларов.

Это меньше чем 2% ВВП страны сейчас, а перед началом полномасштабной войны было 7,4% ВВП.

Еще раньше в Центре сообщали, что средств в Фонде осталось меньше, чем когда-либо со времен создания в 2008 году. Только за 3 года большой войны объем Фонда сократился на две трети.