Як кошти на росіян йдуть на війну

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації, про те, що Росія може залишитися без коштів з Фонду національного добробуту повідомив колишній міністр фінансів Росії Михайло Задорнов. Він наголосив, що лише у випадку завершення військових дій вдасться збалансувати бюджет Росії.

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Відомо, що на сьогодні обсяг ліквідних коштів російського фонду становить приблизно 3,8 трильйона рублів, або ж десь 42 мільярди доларів.

Це менше ніж 2% ВВП країни зараз, а перед початком повномасштабної війни було 7,4% ВВП.

Ще раніше в Центрі повідомляти, що коштів у Фонді залишилося менше, аніж будь-коли з часів створення у 2008 році. Лише за 3 роки великої війни обсяг Фонду скоротився на дві третини.